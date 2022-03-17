Енергоатом: на ЗАЕС зменшили потужність двох працюючих енергоблоків

Унаслідок ворожих обстрілів 16 березня було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі ЗАЕС - Каховська 750 кВ, потужність двох працюючих енергоблоків ЗАЕС було зменшено, повідомляє Економічна правда.

Про це пише "Енергоатом" в Telegram.

"16 березня 2022 року, внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі ЗАЕС – Каховська 750 кВ, через яку здійснюється видача електроенергії із Запорізької атомної електростанції.

Таким чином, із чотирьох високовольтних ліній робочою залишилася тільки одна. Відтак потужність двох працюючих енергоблоків ЗАЕС було зменшено.

Наразі здійснити ремонт лінії неможливо, оскільки в зоні пошкодження тривають активні бойові дії", - йдеться у повідомленні .

"Запорізька АЕС і місто Енергодар захоплені окупантами та вже 13-ту добу перебувають під контролем ворожих військових формувань. Окупанти продовжують підривати на території станції снаряди та міни, що не розірвалися під час обстрілів, але роблять це здебільшого безпосередньо на місці, де знаходять такі боєприпаси. Тобто де завгодно на території майданчику станції" , - додали в "Енергоатомі".

У компанії заявили, що всі 6 енергоблоків Запорізької АЕС обслуговуються українським персоналом, зміни мають можливість ротації.

При цьому, формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, "проте всі технічні рішення персонал вимушений погоджувати з командиром загарбників".

"Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів, весь персонал по прибутті на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами. Внаслідок цього ядерна та радіаційна безпека – під загрозою" , - наглоошує "Енергоатом".

Через фактичну блокаду Енергодару продовжуються проблеми з пальним, поставкою продуктів харчування та ліків першої необхідності.

"Енергоатом" також звітує, що станом на 10:00 17 березня всі чотири діючі АЕС України продовжують стабільно виробляти електричну енергію. Їхня сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

"Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій та прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.