ОГП: З початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 108 дітей
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 108 дітей. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
"Збройні сили РФ продовжують наносити ракетні удари по мирних мешканцях, у тому числі дітях, цинічно нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права. Станом на ранок 17 березня 2022 загинуло 108 дітей і більше 120 поранено", - йдеться в повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у Київській - 52, Харківській - 34, Донецькій - 25, Чернігівській - 24, Миколаївський - 20, Житомирській - 15 Сумській - 14, та Херсонській - 10 областях.
Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 411 закладів освіти, 63 з них зруйновано повністю. Найбільше пошкоджено у:
- Донецькій - 119,
- Харківській - 77,
- Миколаївській - 30,
- Сумській - 28,
- Київська - 35,
- Херсонській - 21
- Києві- 24.
Обстріляно більше 11 лікувальних закладів, 3 центри реабілітації, у тому числі для дітей- інвалідів.
"Ці дані не є остаточними через відсутність можливості огляду місць події, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях", - додали в Офісі генпрокурора.