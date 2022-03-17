ОГП: З початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 108 дітей

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 108 дітей. Про це повідомили﻿ в Офісі генпрокурора.

"Збройні сили РФ продовжують наносити ракетні удари по мирних мешканцях, у тому числі дітях, цинічно нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права. Станом на ранок 17 березня 2022 загинуло 108 дітей і більше 120 поранено" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Найбільше постраждало дітей у Київській - 52, Харківській - 34, Донецькій - 25, Чернігівській - 24, Миколаївський - 20, Житомирській - 15 Сумській - 14, та Херсонській - 10 областях.

Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 411 закладів освіти, 63 з них зруйновано повністю. Найбільше пошкоджено у:

Донецькій - 119,

Харківській - 77,

Миколаївській - 30,

Сумській - 28,

Київська - 35,

Херсонській - 21

Києві- 24.

Обстріляно більше 11 лікувальних закладів, 3 центри реабілітації, у тому числі для дітей- інвалідів.