ОГП: З початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 108 дітей

ОГП: З початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 108 дітей

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 108 дітей. Про це повідомили﻿ в Офісі генпрокурора.

"Збройні сили РФ продовжують наносити ракетні удари по мирних мешканцях, у тому числі дітях, цинічно нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права. Станом на ранок 17 березня 2022 загинуло 108 дітей і більше 120 поранено", - йдеться в повідомленні.﻿

Найбільше постраждало дітей у Київській - 52, Харківській - 34, Донецькій - 25, Чернігівській - 24, Миколаївський - 20, Житомирській - 15 Сумській - 14, та Херсонській - 10 областях.

Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 411 закладів освіти, 63 з них зруйновано повністю. Найбільше пошкоджено у:

  • Донецькій - 119,
  • Харківській - 77,
  • Миколаївській - 30,
  • Сумській - 28,
  • Київська - 35,
  • Херсонській - 21
  • Києві- 24.

Обстріляно більше 11 лікувальних закладів, 3 центри реабілітації, у тому числі для дітей- інвалідів.

"Ці дані не є остаточними через відсутність можливості огляду місць події, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях", - додали в Офісі генпрокурора.

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