Marketwatch: Xerox призупинив постачання продукції до Росії

Один із світових лідерів у галузі технологій друку та управління документами Xerox призупинив постачання продукції до Росії, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив головний фінансовий директор компанії Ксав'є Хейсс, передає marketwatch.

За його словами, компанія відстежує зміну ситуації в країні та поінформована про загрозу потенційного вилучення активів російським урядом.

Хейсс зазначив, що російський підрозділ не виробляє виручку у великому обсязі, і компанія робить усе, щоб повністю відповідати запровадженим санкціям.