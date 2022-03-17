РФ пригрозила Боснії українським сценарієм

Посол РФ в Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов заявив, що країна має право вирішувати, чи бути членом НАТО, але Москва залишає за собою право реагувати на таку можливість.﻿ Про це він сказав в ефірі боснійського телеканалу, посилаючись на Балканський оглядач, повідомляє Європейська правда.

"Якщо вона (Боснія і Герцеговина) вирішить бути учасником чогось, це внутрішня справа. Але інша справа - наша реакція. На прикладі України ми показали, чого ми очікуємо. Якщо буде загроза, ми будемо реагувати" , - заявив Калабухов.

Він зазначив, що не думає, що "в якійсь фантазії, в якійсь реальності, БіГ стає членом НАТО" , тому що в країні "немає консенсусу, і БіГ не буде так легко прийняти рішення за цих обставин" .

За словами посла РФ, наразі у Росії немає плану дій щодо БіГ, і Москва буде реагувати, "аналізуючи стратегічну та геополітичну ситуацію" .

Голова Президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич засудив заяву посла РФ в БіГ.

"Рішуче засуджую погрози посла Російської Федерації в БіГ, які він висловив, коментуючи можливість вступу Боснії і Герцеговини до НАТО, – наголосив Комшич. – Повідомлення російського посла про те, що реакція Росії послідує, наведення прикладу України, проти якої Росія здійснює агресію, є однозначним, але водночас неприйнятним для Боснії і Герцеговини" , – підкреслив голова Президії БіГ.

Комшич зазначив, що рішення Боснії і Герцеговини про вступ до НАТО може бути лише рішенням інституцій Боснії і Герцеговини, а не "приводом для нападу на Боснію і Герцеговіну".