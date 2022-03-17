Зеленський: Санкції Заходу запізнилися, щоб зупинити війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що багато санкцій проти Росії запізнилися, щоб зупинити війну, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я звертаюся до вас після численних зустрічей, заяв та прохань, після кроків, багато з яких запізнилися, санкцій, яких було замало, щоб зупинити війну" , - сказав він, виступаючи у Бундестазі у четвер удень.

"Після того, як ми побачили, скільки зв'язків ваших компаній залишилися в Росії, з державою, яка просто використовує вас і ваші компанії, щоб фінансувати війну... Ви знову зі стіною, не берлінською, а стіною між свободою і неволею. Коли ми говорили вам, що "Північний потік-2" - це зброя, це підготовка до великої війни, ми чули у відповідь, що це економіка, економіка, економіка. То був цемент для нової стіни. Коли ми запитували, що має зробити Україна, щоб стати членом НАТО, щоб бути у безпеці, нам говорили, що такого рішення на столі поки що немає" , - сказав він.

Він додав, що в Німеччині ще хотіли продовжити торгівлю з РФ.

"Коли ми просили про превентивні санкції, такі, щоб агресор відчув, що ви - сила, ми бачили затягування. Ми відчули опір. Ми зрозуміли, що ви хочете продовжувати торгувати із Росією. І наразі торгові маршрути між вами та державою, яка знову принесла до Європи жорстоку війну, - це колючий дріт над стіною. Над новою стіною, яка розділяє Європу" , - сказав Зеленський.

Він висловив подяку тим, хто підтримує нас:

"Звичайним німцям, які щиро допомагають українцям на вашій землі. Журналістам, які роблять свою роботу чесно, показуючи все зло, яке Росія принесла нам. Вдячний тому німецькому бізнесу, який поставив мораль і людяність вище за бухгалтерію. І вдячний політикам, які намагаються зламати цю стіну".