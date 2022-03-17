Генштаб ЗСУ доповів про втрати противника

Росія втратила на війні з Україною вже 14 тисяч людей особового складу ЗС РФ. Про це повідомила прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 14000 осіб;

танків – 444 одиниць;

бойових броньованих машин – 1435 одиниць;

артилерійських систем – 201 одиниця;

РСЗВ -72 одиниць;

кошти ППО – 43 одиниць;

літаків – 86 одиниць;

вертольотів – 108 одиниць;

автомобільної техніки – 864 одиниці;

кораблі/катери – 3 одиниць;

цистерн із ПММ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11;

спеціальна техніка – 10.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.