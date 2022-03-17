Генштаб ЗСУ доповів про втрати противника
Росія втратила на війні з Україною вже 14 тисяч людей особового складу ЗС РФ. Про це повідомила прес-служба Генерального штабу ЗСУ.
За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.03 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 14000 осіб;
- танків – 444 одиниць;
- бойових броньованих машин – 1435 одиниць;
- артилерійських систем – 201 одиниця;
- РСЗВ -72 одиниць;
- кошти ППО – 43 одиниць;
- літаків – 86 одиниць;
- вертольотів – 108 одиниць;
- автомобільної техніки – 864 одиниці;
- кораблі/катери – 3 одиниць;
- цистерн із ПММ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11;
- спеціальна техніка – 10.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.