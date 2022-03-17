Генштаб ЗСУ доповів про втрати противника

Генштаб ЗСУ доповів про втрати противника
Фото: president.gov.ua

Росія втратила на війні з Україною вже 14 тисяч людей особового складу ЗС РФ. Про це повідомила прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.03 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 14000 осіб;
  • танків – 444 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 1435 одиниць;
  • артилерійських систем – 201 одиниця;
  • РСЗВ -72 одиниць;
  • кошти ППО – 43 одиниць;
  • літаків – 86 одиниць;
  • вертольотів – 108 одиниць;
  • автомобільної техніки – 864 одиниці;
  • кораблі/катери – 3 одиниць;
  • цистерн із ПММ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11;
  • спеціальна техніка – 10.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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