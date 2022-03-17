RBI: Райффайзен Банк розглядає можливість виходу з Росії

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International у четвер, через три тижні після початку повномасштабної війни в Україні, заявила про можливість виходу з ринку держави-агресора Росії, повідомляє Ліга.Фінанси.

Про це йдеться на веб-сайті RBI.

"Ця безпрецедентна ситуація змушує RBI задуматися про свою позицію в Росії. Ми оцінюємо всі стратегічні варіанти майбутнього Райффайзенбанку в Росії, включаючи ретельно продуманий вихід із Райффайзенбанку в Росії", - сказав генеральний директор RBI Йоган Штробль .

За його словами, RBI зобов'язаний піклуватися про своїх співробітників та клієнтів.

Штробль також висловив підтримку людям в Україні, "чиє життя назавжди трагічно змінилося внаслідок цієї війни".

Райффайзенбанк – один із найбільших банків Росії, входить до списку системно важливих. В Україні група RBI володіє Райффайзен Банком, який є найбільшим банком із іноземним капіталом.