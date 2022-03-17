МВС: Українські військові знищили вже третину літаків РФ

Станом на четвер, 17 березня, українські військові знищили вже третину всіх літаків, які ЗР РФ задіяла для вторгнення.﻿ Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє Новое время.

"Тенденція для нас позитивна… Маючи обмежені ресурси, ми щодня збиваємо по кілька літаків… За нашими підрахунками, ми збили приблизно одну третину літаків, які маює РФ. Тобто за 21 день Росія втратила третину своїх літаків" , — наголосив він.

При цьому Денисенко припустив, що перед вильотом системи катапультування російських літаків навмисне псують, щоб збиті льотчики не потрапляли у полон до українських військових.