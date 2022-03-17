Чим замінити медикаменти при блювоті та ацетоні

Чим замінити медикаменти при блювоті та ацетоні

Під час воєнного стану, коли доступ до медикаментів ускладнений, лікарські засоби при певних проблемах зі здоров'ям можна замінити тим, що завжди є під рукою.﻿ Про це розповіла лікар Мар'яна Анатоліївна, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

При блювоті

Приготуйте розчин на 1 літр води:

  • 1 столова ложка цукру,
  • 1 чайна ложка солі,
  • 1 чайна ложка соди.

Випоювати по 1 ч. л кожні 5-10 хвилин

При діареї

  • Дітям від 6 місяців до 2 років: 50-100 мл розчину (за рецептом вище) після кожного рідкого випорожнення.
  • Діям від 2 до 10 років: 100-200 мл розчину після кожного рідкого випорожнення.
  • Дітям від 10 років: не менше 300 мл та більше (від бажання дитини)

Чуєте запах ацетону з ротика (присутня блювота) у малюка

Давати дуже солодкий чай чи просто воду з цукром кожні 5-10 хвилин.

В середньому ацетон утримується від 5 до 7 днів. На ранок стан на фоні ацетону завжди погіршується, бо малеча спить.

"Нехай вас це не лякає - в'ялість і сонливість дитини. Все нормалізується, якщо ви будете продовжувати випоювати дитину протягом дня", - розповіла лікар.﻿

На фоні ацетону часто підіймається температура до субфебрильних цифр (37,2-37,5) і болить животик. Це минеться, додала вона.

Для промивання носа та полоскання горла

Для носика: на 250 мл води 1/2 ч. л солі, 1/2 ч. л соди, полоскати 3-4 рази на день. Дорослим можна додавати до розчину краплю рідкого йоду.

Для полоскання горла на 250 мл води 1 ч. л солі, 1 ч. л соди. Полоскати кожні 2 години до 5 разів на день.

При температурі

Багато пиття, щоб у дитини не було зневоднення.

Кількість рідини розраховується по формулі (до 5 років): вага дитини (кг) * 50 + 50 чи 100 мл.

Тут 50 чи 100 мл - це кількість рідини, яка додається на кожен додатковий один градус температури тіла.

Для дорослих - не менше 1500 мл і більше.

Чим замінити антисептик

Антисептиком в складних умовах буде слугувати мило. Мити пошкоджену шкіру треба не менше хвилини.

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