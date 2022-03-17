FT: Індія може спробувати обійти санкції проти Росії

FT: Індія може спробувати обійти санкції проти Росії
Фото: Рixabay

Центробанк Індії обговорює з центробанком РФ можливу схему прямого валютного обміну. Це може дозволити в умовах міжнародних санкцій проти Росії зберегти торгівлю, пише Financial Times, повідомляє РБК-Україна.

"Центральний банк Індії веде початкові консультації з Москвою про угоду про валютну пару "рупія-рубль", яка дозволить продовжити експорт до Росії після того, як західні санкції обмежили міжнародні платіжні механізми", - повідомляє видання з посиланням на свої джерела.

Неназваний представник зовнішньоторговельного відомства сказав Financial Times, що обмін рупіями на рублі може дозволити Індії продовжувати купувати російські енергоресурси в разі нафтового ембарго.

Як заявив виданню президент Федерації індійських експортних організацій (FIEO) Сактхівел:

"інші країни забороняють експорт в Росію, тому для індійських експортерів саме час вийти на російський ринок".

Раніше США попереджали інші країни, що не дозволять їм обійти санкції проти Росії, пригрозивши жорсткими наслідками.

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