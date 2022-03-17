Подоляк: тактика РФ – це позиційні бої на лініях фронтів

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк висловився про тактику Російської Федерації.

Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Тактика РФ. В'язкі позиційні бої на лініях фронтів. Локальні казани для мирних громадян. Прицільні удари по об'єктах для укриття цивільних. Затягування рішень щодо гуманітарних коридорів. Активні спроби дестабілізувати громадську думку у нас, спровокувати внутрішні конфлікти. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 17, 2022

"Тактика РФ. В'яжучі позиційні бої на лініях фронтів. Локальні котли для мирних громадян. Прицільні удари по об'єктах для укриття цивільних. Затягування рішень щодо гуманітарних коридорів", - написав радник голови ОП.