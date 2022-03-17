Подоляк: тактика РФ – це позиційні бої на лініях фронтів
Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк висловився про тактику Російської Федерації.
Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Twitter.
"Тактика РФ. В'яжучі позиційні бої на лініях фронтів. Локальні котли для мирних громадян. Прицільні удари по об'єктах для укриття цивільних. Затягування рішень щодо гуманітарних коридорів", - написав радник голови ОП.
Крім того, він додав, що до тактики РФ входять
"активні спроби дестабілізувати громадську думку" в Україні та
"спровокувати внутрішні конфлікти" .