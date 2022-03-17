Подоляк: тактика РФ – це позиційні бої на лініях фронтів

Подоляк: тактика РФ – це позиційні бої на лініях фронтів
Фото: president.gov.ua

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк висловився про тактику Російської Федерації.

Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Twitter.

"Тактика РФ. В'яжучі позиційні бої на лініях фронтів. Локальні котли для мирних громадян. Прицільні удари по об'єктах для укриття цивільних. Затягування рішень щодо гуманітарних коридорів", - написав радник голови ОП.

Крім того, він додав, що до тактики РФ входять "активні спроби дестабілізувати громадську думку" в Україні та "спровокувати внутрішні конфлікти" .

Новини

Популярні теми форуму

analytics