Пєсков: Росія не має наміру виконувати рішення Міжнародного суду ООН

Росія відмовляється дотримуватися вимог Міжнародного кримінального суду ООН зупинити війну в Україні. Рішення суду у четвер, 17 березня, прокоментував речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Корреспондент.

"Ні, ми не можемо прийняти це рішення до уваги. Міжнародний суд має таке поняття, як "згода сторін". Тут жодної згоди бути не може... У цьому випадку це те, що ми не можемо взяти до уваги", - сказав він.

Коментуючи опублікований Financial Times проєкт "мирної угоди" між Україною та РФ, Пєсков заявив, що у цій публікації "елементи правильні, але загалом вона невірна".

"У цій публікації багато компіляції інформації, яка озвучувалася, яка була в публічному полі, про ті теми, які на порядку денному. Але зібрано все невірно, і по суті вона не вірна. Елементи правильні є, але загалом це не відповідає дійсності", - сказав Пєсков.

На запитання, чи близькі Росія та Україна до підписання домовленостей, він відповів:

"Ні, робота триває – коли буде прогрес, ми повідомимо".

Крім того, Пєсков повідомив, що Володимир Путін не планує поїздки в зону "операції" в Україні та зустрічі з пораненими військовими у шпиталях. Також Пєсков заявив, що переговори України та РФ продовжуються.