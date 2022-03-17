Шмигаль: Nestle відмовилася піти з Росії

Швейцарська корпорація Nestle відмовляється припиняти свою діяльність на території Росії. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що компанія змінить своє рішення, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter.

"Поговорив з CEO Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в Росії. На жаль, не знайшов порозуміння" - зазначив Шмигаль .

Як зазначив прем'єр:

"Робочі місця та податки сплачені у бюджет країни-терориста - це фінансування вбивств беззахисних дітей та жінок".

Шмигаль висловив сподівання, що Nestle змінить своє рішення.

Раніше Nestle заявила, що призупинила всі капіталовкладення в Росію після її вторгнення в Україну.