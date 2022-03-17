В Україні з'явився бот, який допоможе розрізнити фейкові новини

Центр протидії дезінформації при РНБО України рекомендує новий фактчек-бот "Перевірка", повідомляє﻿ пресслужба.

Зазначається, що бот "Перевірка"﻿ допоможе розрізнити фейкові новини у соцмережах, у політиці, визначити фейкові новини російських ЗМІ, спрямовані на боротьбу з Україною.

Розпізнати фейки за допомогою фактчек-бота дуже легко: