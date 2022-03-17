В Україні з'явився бот, який допоможе розрізнити фейкові новини

В Україні з'явився бот, який допоможе розрізнити фейкові новини
Фото: Pixabay

Центр протидії дезінформації при РНБО України рекомендує новий фактчек-бот "Перевірка", повідомляє﻿ пресслужба.

Зазначається, що бот "Перевірка"﻿ допоможе розрізнити фейкові новини у соцмережах, у політиці, визначити фейкові новини російських ЗМІ, спрямовані на боротьбу з Україною.

Розпізнати фейки за допомогою фактчек-бота дуже легко:

  • Надішліть інформацію, яку хочете перевірити на справжність.
  • Ваше посилання відразу потрапляє команді, яка вміє швидко перевіряти великі масиви інформації із застосуванням штучного інтелекту.
  • Достатньо переслати новину боту, протягом декількох хвилин отримайте відповідь.

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