Російський Мінфін заявив, що виплатив купони з єврооблігацій РФ
Росія мала вчора виплатити 117 мільйонів доларів купонних платежів за своїми єврооблігаціями, повідомляє "Интерфакс".
Російський Мінфін заявив, що виплатив купони за суверенними єврооблігаціями РФ.
"Мінфін Росії інформує, що платіжне доручення про виплати купонного доходу за облігаціями зовнішніх облігаційних позик РФ зі строком погашення в 2023 році і 2043 році в загальній сумі $ 117,2 млн. терміном 15 березня 2022 року, направлене іноземному банку-кореспондентові виконано", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні РФ мала погасити купонний платіж за своїми єврооблігаціями в доларах.