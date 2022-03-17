ДПЕК відновила електропостачання понад 5000 будинків Донецької області

За минулу добу ремонтні бригади енергетиків повернули світло в 5100 домогосподарств в 6 районах Донецької області, постраждалих від російських окупантів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ДТЕК у Facebook.

"Станом на 16 березня вдалося повернути в Авдіївському, Бахмутському, Константинівському, Краматорському, Лиманському та Торецькому районах Донецькій області. Всього - для 5100 тисяч родин. Деякі з них були без світла щонайменше 3 дні" , - повідомили в компанії.

Крім того, від підстанцій ДТЕК Дніпровські електромережі заживили частину Миколаївської області, що через ворожі обстріли понад добу була без світла і звернулися за допомогою до сусідньої Дніпропетровської області.