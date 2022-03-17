ДПЕК відновила електропостачання понад 5000 будинків Донецької області
За минулу добу ремонтні бригади енергетиків повернули світло в 5100 домогосподарств в 6 районах Донецької області, постраждалих від російських окупантів, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє ДТЕК у Facebook.
"Станом на 16 березня вдалося повернути в Авдіївському, Бахмутському, Константинівському, Краматорському, Лиманському та Торецькому районах Донецькій області. Всього - для 5100 тисяч родин. Деякі з них були без світла щонайменше 3 дні", - повідомили в компанії.
Крім того, від підстанцій ДТЕК Дніпровські електромережі заживили частину Миколаївської області, що через ворожі обстріли понад добу була без світла і звернулися за допомогою до сусідньої Дніпропетровської області.
"Наші фахівці розуміють важливість електропостачання у військових умовах. Тому оперативно заживили від підстанції ДТЕК Дніпровські електромережі шість підстанцій 35кВ, відновивши електропостачання для споживачів північної частини Миколаївського регіону", - зазначили в компанії.