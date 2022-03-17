$13,6 млрд від Байдена: як поділять допомогу США для України

Сума виглядає дуже великою, але далеко не всі ці кошти призначені безпосередньо для нашої країни, повідомляє Ділова столиця.

У вівторок, 15 березня, президент США Джо Байден підписав закон, що передбачає виділення на військову та гуманітарну допомогу Україні $13,6 млрд у жовтні). Загальний обсяг видатків за цим законом — близько $1,5 трлн.

За виділені кошти США подякував президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в ніч із 15 на 16 березня:

"Я хочу висловити подяку президенту Байдену та всім друзям України в США за новий пакет підтримки нашої держави, наших людей на $13,6 млрд. Закон, який передбачає це фінансування, підписано. Розглядаємо його як перший крок до повного відновлення нашої держави" , — сказав Зеленський.

Утім, говорити, що всі $13,6 млрд підуть на допомогу саме Україні, не зовсім правильно. Безпосередньо нашій країні дістанеться лише частина коштів. Більше того, неправильно говорити, що за рахунок цих коштів, наприклад, вдасться суттєво зміцнити гривню, забезпечити стабільність виплати пенсій та соціальної допомоги, стабілізувати фінансову систему. Це зрозуміло з розгляду структури допомоги.

На що підуть кошти

За даними Конгресу США, основна допомога зосереджена на військових потребах та пройде через Міністерство оборони США. Це $6,528 млрд. З них $3,028 млрд підуть на підтримку операцій Європейського командування, розгортання особового складу у регіоні та розвідку. Ще $3,5 млрд призначено для поповнення американських запасів озброєння та обладнання, які скоротяться за рахунок відправок в Україну.

Друга за розміром частина фінансування припадає на Державний департамент США — $3,972 млрд. З них:

$1,4 млрд підуть на надання гуманітарної допомоги у зв'язку з потоками біженців з України та безпосередньо біженцям;

$1,12 млрд надаються на допомогу Європі, Євразії, Центральній Азії для гнучкого реагування на макроекономічні потреби в Україні, зокрема в енергетиці та кібербезпеці;

$650 млн підуть на Програму іноземного військового фінансування (FMF) для забезпечення додаткової підтримки України та країн, яких зачіпає ситуація в Україні, зокрема в НАТО. Ці гроші призначені, щоб нарощувати потенціал та стримувати подальшу російську агресію у країнах східного флангу НАТО та інших партнерів у регіоні;

$647 млн підуть на Фонд економічної підтримки, щоб швидко реагувати на макроекономічні потреби в Україні, державні зусилля в енергетиці та кібербезпеці, а також на потреби у сусідніх країнах;

$125 млн — на фінансування дипломатичних програм для американських громадян, підтримку проектів, які змушені залишити Україну;

$30 млн — на міжнародний контроль за наркотиками та забезпечення правопорядку в Україні, програми із забезпечення верховенства закону та правоохоронні програми.

Третьою за розміром частиною є витрати на Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) — $2,795 млрд. З них $2,65 млрд — для надання надзвичайної продовольчої допомоги, охорони здоров'я та термінової підтримки вразливих груп населення в Україні та регіоні. $120 млн — на підтримку активістів, журналістів та незалежні ЗМІ, просування теми відповідальності за порушення прав людини у Росії. Ще $25 млн призначено для покриття операційних витрат за підтримки проектів, які були змушені піти з України.

Агентству США з глобальних медіа (USAGM) дали $25 млн на боротьбу з дезінформацією та підтримку каналів комунікації для незалежної інформації для України.

За Міністерством фінансів США пройде $61 млн на додатковий персонал та підряди з контролю за дотриманням санкцій і боротьби з фінансовими злочинами.

Окремо $22,1 млн піде на економічний та торговий аналіз впливу війни на глобальну торгівлю та розбудову експорту у зв'язку з війною в Україні.

Через Міністерство юстиції США пройде допомога у розмірі $59,4 млн. Вони призначені на боротьбу з кіберзлочинністю та програмами-вимагачами в Україні, для юридичної підтримки у випадках переслідування порушників санкцій. Ці гроші підуть також на розслідування кіберзагроз та контррозвідувальну діяльність ФБР.

$30 млн піде на підтримку інтеграції електромереж України до європейської системи ENTSO-E (до речі, 16 березня Володимир Зеленський повідомив про завершення процесу об'єднання української та європейської енергосистем).

$100 млн складуть гранти на пожертвування продуктів харчування для продовольчої допомоги Україні та біженцям.

Чверть допомоги – на зброю Україні

Отже, все зводиться до кількох основних статей: $6,5 млрд на розгортання військ у регіоні та відправку зброї в Україну, $4 млрд — на гуманітарну допомогу біженцям з України та $1,8 млрд — для задоволення економічних потреб України і сусідніх країн, зокрема, у кібербезпеці та енергетиці.

Важливо наголосити, що безпосередньо до українського бюджету ці кошти не спрямовуються. Вони проходять через офіційні державні структури США та є допомогою.

Щодо конкретно України, то це можливість отримання озброєнь на $3,5 млрд, 1,4 млрд на біженців, $30 млн на підтримку приєднання енергосистеми до ENTSO-E, $30 млн на правоохоронні програми. Це охоплює понад третину всього пакета допомоги.

"Основні статті витрат у рамках затвердженої суми — це досить великий обсяг надання Україні оборонної допомоги озброєннями, боєприпасами та військовим спорядженням, тобто летальні та нелетальні засоби оборони, — каже експерт у сфері стратегічної аналітики Володимир Воля. — Звичайно ж, залишається питання, чи закладені в ці суми якісь суттєві озброєння. Ми бачимо, що перестають відкрито заявляти, хто які озброєння постачає, починають засекречувати цю інформацію. Невидима частина у вигляді найбільш істотних видів озброєння — це поки що, швидше за все, предмет здогадів".

Тобто пакет фінансування $13,6 млрд є комплексним — для вирішення поточних проблем у регіоні, охопленому війною. Варто також розуміти, що це, мабуть, не остання допомога США для нашої країни.