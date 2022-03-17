Держекоінспекція: окупанти вже вкрали води більш ніж на 600 млн

У Держекоінспекції заявили, що окупанти вже вкрали української води на суму майже 620 млн грн, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebbok.

За даними інспекції, сума збитків за самовільне використання водних ресурсів народу України складає 32 628 960 гривень на добу

"Країною-агресором 24 лютого 2022 року було захоплено всі гідротехнічні споруди Північно-Кримського каналу, що регулювали водопостачання води з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро до півострова Крим.

Так, ворог 27 лютого зруйнував тимчасову дамбу, автомобільний міст та головну перегороджувальну споруду каналу.