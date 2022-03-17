У Кабміні роз'яснили, як отримати пенсію та соцвиплати під час війни

Мінсоцполітики роз'яснило процес отримання пенсій для українців, які змінили місце проживання, та для тих, що залишаються за попередньою адресою, повідомляє UBR.

У разі тимчасової зміни місця проживання пенсіонери під час воєнного стану в Україні можуть переадресувати свої виплати на фактичну адресу. Після відповідного оформлення, яке можна зробити телефоном, пенсія буде виплачена протягом декількох днів. Про це повідомляє прес-центр Міністерства соціальної політики.

Загалом під час війни процес нарахування та отримання пенсій чи грошових виплат залишається незмінним – через уповноважені банки чи "Укрпошту". У першому випадку гроші зараховуються на поточний рахунок отримувача, відкритий у банку.

Якщо пенсіонер отримує виплати через "Укрпошту", то необхідно чекати на доставку або забрати гроші в найближчому відділенні, якщо це безпечно.

Водночас громадяни, які змінили своє місце проживання через війну, мають оформити переадресацію:

для переведення виплат на інше поштове відділення "Укрпошти" необхідно повідомити Пенсійний фонд (за телефоном або через особистий кабінет) або зателефонувати за номером 0-800-300-545 (кнопка 5);

для оформлення переведення у відділення Ощадбанку без відкриття банківського рахунку потрібно звернутися до Пенсійного фонду або органу соціального захисту (особисто або по телефону).