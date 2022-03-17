МВС: У Києві та області під час комендантської години затримали кілька ДРГ

У Києві та Київській області протягом майже двох діб комендантської години затримали кілька російських диверсійних груп. Наразі ситуація в столиці та області контролюється. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко під час телемарафону, повідомляє Українські Новини.

"Ми затримували диверсійні групи як у Києві, так і в Київській області. Вони всі були нейтралізовані. І як результат - ситуація в Києві та на тих територіях, які ми контролюємо в області, відносно стабільна та повністю контрольована. Тому з цієї точки зору, я вважаю, що комендантська година спрацювала. Ми справді не дали можливості росіянам зробити те, що вони планували зробити", - зазначив Денисенко.