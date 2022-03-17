Dow Jones виключить облігації РФ та Білорусі зі своїх індексів

S&P Dow Jones Indices 31 березня виключить облігації російських і білоруських емітентів з індексів, які розраховує компанія, повідомляє Новое время.

"S&P Dow Jones Indices провів консультації з учасниками ринку з приводу потенційного виключення російських облігацій як результат недавніх санкцій та обмеження доступності ринку" , — йдеться у повідомленні американського індексного провайдера.

Раніше S&P Dow Jones виключила акції компаній, що котируються або зареєстровані в Росії, включаючи ADR і GDR, з фондових індексів, що ним розраховуються.

Як повідомлялося, JPMorgan також оголосив, що виключить російський борг зі своїх індексів до кінця березня.