Dow Jones виключить облігації РФ та Білорусі зі своїх індексів
S&P Dow Jones Indices 31 березня виключить облігації російських і білоруських емітентів з індексів, які розраховує компанія, повідомляє Новое время.
"S&P Dow Jones Indices провів консультації з учасниками ринку з приводу потенційного виключення російських облігацій як результат недавніх санкцій та обмеження доступності ринку", — йдеться у повідомленні американського індексного провайдера.
Раніше S&P Dow Jones виключила акції компаній, що котируються або зареєстровані в Росії, включаючи ADR і GDR, з фондових індексів, що ним розраховуються.
Як повідомлялося, JPMorgan також оголосив, що виключить російський борг зі своїх індексів до кінця березня.