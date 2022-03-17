Арестович: ЗСУ знищили командний пункт однієї з російських армій

Українські війська знищили командний пункт однієї з російських армій, повідомив на брифінгу у четвер уранці радник голови Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це велике досягнення. Це, ймовірно, означає знищення декількох генералів і, відповідно, паузу та дезорганізацію ведення противником бойових дій" , - сказав він.

За словами Арестовича, за добу знищено 10 повітряних цілей - п'ять літаків, два гвинтокрили, один БПЛА і декілька крилатих ракет.

"Ворог, розуміючи, що не може здобути перемогу ні в повітрі, ні на землі, застосовує традиційні методи ведення війни - руйнування цивільних об'єктів і терор мирного населення, як ми бачили у Маріуполі" , - сказав радник голови Офісу президента.

Крім того, він наголосив на "потужних інформаційно-психологічних операціях", однією з тем яких стали спекуляції про те, що Україна, нібито, програє на переговорах.