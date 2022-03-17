Валютний ринок в умовах війни: день 22-й

У четвер міжбанківський валютний ринок продовжує роботу в вже звичному особливому режимі. Середньодобовий обсяг операцій з долара США в останні дні опустився нижче за 100 млн доларів; водночас зріс обсяг операцій із євро та іншими валютами.

Основним контрагентом для всіх банків є Національний банк України. Він купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає долари за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу купівлі) у разі потреби закупівлі товарів критичного імпорту із затвердженого списку.

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара.

Сьогодні, як і попередніми днями, невеликі угоди проходять безпосередньо між різними комерційними банками. Вони проводяться у торговій системі Refinativ.

Вчора Міністерство фінансів України виплатило купонний дохід за раніше розміщеними облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП) на суму понад 270 млн гривень. Всі розрахунки з інвесторами здійснюються акуратно та точно вчасно.

На готівковому валютному ринку у четвер зберігається тенденція повільного та плавного зміцнення гривні до американського долара; цінник на готівкового «американця» знижується. Так, сьогодні в столиці після довгої комендантської години (що тривало майже 1,5 доби) знову запрацювали обмінні пункти. Долар у них купують за 30,00-31,00 гривні, а продають у широкому діапазоні від 32,50 до 34 гривень.

Євро на FOREX у четвер 17 березня продовжив зростати й досяг позначки 1,1067 долара. Євро зростає проти долара четвертий день поспіль. Учора комітет із відкритих ринків (FOMC) ФРС США ухвалив рішення підвищити відсоткову ставку з 0,25 до 0,50%. Таке рішення було очікуваним і викликало послаблення американського долара проти інших провідних світових валют, зокрема зростання євро до долара тільки за вчорашній день склало 100 пунктів. Що стосується готівкового євро, його ціна в Україні плавно знижується за доларом. У Києві, де ще нещодавно євро продавали по 41-42 гривні, сьогодні вже можна купити його за 38 гривень, а по 40 гривень пропозицій дуже багато.

Російський рубль у середу ввечері зміцнився до 96 руб/$ після того, як стало відомо, що необхідні платежі у валюті проведені, а значить, дефолт на якийсь час відсувається. Вранці четверга тим щонайменше карбованець послабився до 105,5 крб/$, оскільки зміцненням рубля миттєво користувалися іноземні фірми для покупок валюту. Попит на готівковий долар у Росії зберігається стабільно високим. Небагато московських банків продають долари за ціною від 130 до 300 рублів за один «зелений»; водночас більшість із них працює лише на скуповування валюти. У Росії її активно відроджується «чорний» валютний ринок.

Криптовалюта №1 «біткойн», яка добу тому на криптобіржі Binance різко виросла в ціні й досягла 41718 $ за 1BTC, зараз торгується в діапазоні 39300-41500 доларів за 1BTC. Зростання ціни біткойна великою мірою обумовлене зростанням попиту на нього як в Україні, де заборонено всі платежі у валюті, так і в Росії, де місцеве населення намагається таким чином захистити свої заощадження.