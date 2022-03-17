Туреччина підтвердила, що не визнає Крим російським

Туреччина не визнає анексії Кримського півострова Росією, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Про це йдеться в заяві МЗС Туреччини з нагоди річниці проведення РФ незаконного референдуму в Криму, повідомляє Укрiнформ.

«Автономна Республіка Крим, що належить Україні, була анексована Російською Федерацією після нелегітимного референдуму, який відбувся 16 березня 2014 року. Туреччина та міжнародне співтовариство не визнають цього акту, який є явним порушенням міжнародного права» , - йдеться в заяві.

МЗС Туреччини вказує, що країна продовжить уважно стежити за подіями в Криму, зокрема що стосується кримських татар.