Туреччина підтвердила, що не визнає Крим російським
Туреччина не визнає анексії Кримського півострова Росією, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Про це йдеться в заяві МЗС Туреччини з нагоди річниці проведення РФ незаконного референдуму в Криму, повідомляє Укрiнформ.
«Автономна Республіка Крим, що належить Україні, була анексована Російською Федерацією після нелегітимного референдуму, який відбувся 16 березня 2014 року. Туреччина та міжнародне співтовариство не визнають цього акту, який є явним порушенням міжнародного права», - йдеться в заяві.
МЗС Туреччини вказує, що країна продовжить уважно стежити за подіями в Криму, зокрема що стосується кримських татар.
«З цієї нагоди (річниці тимчасової окупації Криму Росією - ред.) ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, стратегічного партнера Туреччини», - наголошується в заяві.