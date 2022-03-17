Гетьманців пропонує вилучати майно бізнесу за невмотивоване підвищення цін

Він наголосив, що вважає таку діяльність не бізнесом, а мародерством, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев пропонує уряду та військовому керівництву країни розглянути можливість вилучення майна тих представників бізнесу, які при військовому становищі суттєво та невмотивовано підвищують ціни на послуги з проживання, транспортування та на низку товарів.

"Щодо інформації про суттєве (кратне) економічно не мотивоване підвищення цін на послуги з проживання, транспортування та деяких товарів окремими ділками у різних регіонах України, які намагаються отримати надприбутки на горі співгромадян, вважаю, що така поведінка є достатньою підставою для вилучення коштів такої діяльності на користь Української армії відповідно до законів воєнного часу», – написав Гетьманцев у Телеграм-каналі у четвер .