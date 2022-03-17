Шольц виключив втручання НАТО у війну Росії проти України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив участь НАТО у війні Росії проти України. Разом з тим він пообіцяв зробити все можливе, щоб підтримати українців у протистоянні російській агресії.﻿ Про це, з посиланням на німецьке видання Sueddeutsche Zeitung, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Доля народу України глибоко зворушує нас. Сьогодні вранці президент України Зеленський вражаюче виступив у німецькому Бундестазі. Ми стоїмо на боці України. І ми також зворушені долями багатьох молодих росіян, яких їхнє керівництво посилає на безглузду війну проти власних сусідів. Важливо, що про долю цих молодих людей знають і в Росії. Усі в Росії повинні знати, що президент Путін несе виняткову відповідальність за їх смерть" , - зазначив Шольц.

Німецький канцлер пообіцяв "докласти всіх зусиль", щоб якнайшвидше припинилась війна.

"Ми продовжуємо підтримувати хоробрих українців у захисті своєї країни та протистоянні російській агресії. Через фінансові ресурси, через гуманітарну допомогу, а також через постачання військової техніки, як ми вже робили. Німеччина робить тут свій внесок і буде робити це надалі. Але потрібно також чітко заявити одне: НАТО не буде брати участь в цій війні. Ми вже прийняли багато рішень всередині НАТО, щоб активно підтримувати наших східних союзників у цій ситуації" , - резюмував Шольц.

Нагадаємо, сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський звернувся до німецького Бундестагу. Він закликав канцлера Олафа Шольца взяти лідерську роль і допомогти зупинити вторгнення Росії, а також дорікнув йому в тому, що країни за океаном виявилися ближче, ніж Німеччина.

Додамо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени Альянсу єдині в рішенні не створювати безпольотну зону над Україною.