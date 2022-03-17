Генштаб: ворог просувається в Донецькому напрямку, але зазнає втрат

Збройні сили РФ не залишають спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, але успіху поки що не мають. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"Іде двадцять друга доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню. Російські терористичні війська продовжують стратегічну наступальну операцію проти України. Ворог не залишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Успіху не має", – повідомляють у Генштабі.

Повідомляється, що з метою сковування дій ЗСУ противник намагається здійснювати блокування населених пунктів на північ від столиці. При цьому ворог не відмовляється від завдання ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури у Львівській, Івано-Франківській, Дніпропетровській та інших областях, де не ведуться активні бойові дії.

"На Волинському напрямку фіксується інтенсивне використання території, інфраструктури Республіки Білорусь угрупуванням військ Російської Федерації для завдання ударів по території України та логістичного забезпечення угруповання окупаційних військ, що діють на Поліському напрямку", – повідомляє Генштаб.

У цьому зазначається, що можливість участі окремих підрозділів збройних сил Республіки Білорусь у бойових діях за російської федерації зберігається.

"На Поліському напрямку ворог робив спроби опанувати раніше зайняті рубежі, втрачені в результаті успішних дій підрозділів Збройних Сил України. Успіху на зазначеному напрямку не має, зазнає втрат", - стверджує командування ЗСУ.

У Генштабі додають, що ворог "намагається здійснити перегрупування військ та налагодити логістичне забезпечення" .

"На Сіверському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив, продовжує підготовку для поновлення наступу з метою подальшого блокування Києва з північно-східного напрямку", – ідеться у звіті.

ЗСУ повідомляють, що противник "здійснює хаотичні обстріли" позицій ЗСУ, "намагається вести розвідку" .

"На Слобожанському напрямку окупанти намагалися провести наступальні дії з району міста Ізюм, успіху не мали. Робляться спроби закріпитися на зайнятих рубежах та вдосконалити систему матеріально-технічного забезпечення", - зазначають у Генштабі.

Повідомляється, що російські загарбники посилюють угруповання за рахунок додаткових підрозділів 1-ї танкової армії та берегових частин Балтійського флоту.

"На Донецькому та Таврійському напрямках ворог чинив наступальні дії. Мав частковий успіх у районі Рубіжного (закріплюється на західній та північно-західній околицях міста, просувається до південної частини міста)", – доповіли ЗСУ.

При цьому наголошується, що на Попаснянському та Волноваському напрямах ворог провів невдалі штурмові дії в районах населених пунктів Верхньоторецьк та Мар'їнка, зазнав втрат і зараз проводить перегрупування військ, здійснює поповнення запасів.

"На Маріупольському напрямку триває штурм міста. У Запорізькому напрямку активних наступальних дій окупанти не проводили. На Південнобузькому напрямку противник проводив розвідку, здійснював інженерне обладнання позицій", - доповідають у Генштабі.

Зазначається, що противник "намагався проводити наступальні дії у Криворізькому напрямку, взяв під контроль н.п. Мала Шестерня, однак загального успіху не мав" і зараз "закріплюється на позиціях" .

"На Таврійському напрямку противник продовжував нарощувати систему матеріально-технічного забезпечення угруповання військ. На аеродромі Джанкой розгорнуть збірний пункт пошкодженої техніки", - ідеться у зведенні.

Повідомляється, що противник намагається поширювати дезінформацію по всіх доступних каналах комунікацій як на населення тимчасово окупованих територій, так і на власне населення з метою формування міфу про "непереможність" ЗС РФ.

Командування Збройних Сил України звертається до медіаспільноти з проханням максимально обмежити висвітлення персональних даних, фотографій, що містять особу офіцерського складу (командиров підрозділів), геолокаційної, візуальної, адресної прив'язки до місць виконання ними завдань.