Пєсков: завдяки війні в Україні Росія "очищується"

У Росії з'явилося "багато зрадників", які звільняються або їдуть із країни через війну в Україні, і тим самим "очищає" РФ, упевнені у Кремлі. Про це, посилаючись на коментар прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова російським ЗМІ, повідомляє Українська правда.

"Ну, ви знаєте, в подібні нелегкі часи і в подібних ситуаціях дуже багато людей показують свою сутність. І дуже багато людей показують себе, російською мовою кажучи, зрадниками. Вони самі зникають із нашого життя", – сказав Пєсков.

Хтось, за його словами, іде зі своїх посад, хтось – із активного службового життя, хтось – залишає країну та переїжджає до інших держав.

"Ось так це очищення й відбувається. Хтось порушує закон і несе за це покарання відповідно до судових рішень", – додав прес-секретар Путіна.

Наразі людям у Росії, які виступають проти війни, малюють на дверях букву Z, яка вже стала символом вторгнення в Україну.