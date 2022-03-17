ДСНС: у Чернігові через авіаудар загинула сім'я з 5 людей

Тіла двох батьків і трьох малолітніх дітей дістали рятувальники з-під завалів гуртожитку у Чернігові, який напередодні обстріляли російські окупанти.

﻿Про це повідомляяє прес-служба ДСНС.

"Під час проведення робіт по розбору конструкцій, рятувальники дістали родину загиблих з 5 осіб, серед них 3 дітей (хлопчик та дівчинка двійнятка по 3 рочки) і старша сестричка 12 років та їх батьки", – сказано в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що усі вони загинули внаслідок авіаудару по гуртожитку.