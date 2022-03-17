Арестович: Армія РФ має ресурс на 10−14 днів активних бойових дій

Російські військові будуть спроможні на активні бойові дії протягом найближчих 10−14 днів, вважає радник голови Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю він заявив, що зараз вони втрачають наступальний потенціал і рухаються за інерцією.

За словами Арестовича, приблизно із 200 тисяч російських військових, які вторглися в Україну, знищено 15 тисяч, а ще 18−20 тисяч стали небоєздатними.

"Думаю, що 10 днів, може, 14 у них залишилося на те, щоб вони взагалі були здатні на активні бойові дії. Потім неминучий перехід до позиційної війни, вони стають в оборону, як зараз під Києвом, наприклад. І вже оперативного розмаху не буде", — сказав він.

Він зазначив, що після цього розпочнуться тактичні бої за маленькі села і для вирівнювання позицій, а підкріплення сил російським військовим чекати нема звідки.

"Навіть, якщо вони нашкребуть зараз резерви, хоча у них із цим величезні проблеми, у самій Росії та в Сирії не вдалося набрати. І (навіть якщо — ред.) вони перекинуть їх сюди, то ці резерви не будуть здатні принципово змінити ситуацію. Тобто зараз вони перед оперативним глухим кутом, а потім і програш може стати (реальним) протягом двох-трьох тижнів" , — вважає радник голови ВП.

Арестович наголосив, що Україна зараз має достатньо ресурсів, щоб відбивати атаки. Проте Росія продовжить атакувати з неба.