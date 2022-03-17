У Польщі перестали ходити потяги: підозрюють російських хакерів

У більшості міст Польщі зупинилися потяги. В цьому підозрюють російських хакерів, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

А зокрема, рух поїздів зупинено у Кракові, Вроцлаві, Тчеві, Скерневиці, Седльці та Гродзиську Мазовецькому. Подібні проблеми є в Конині, Гдині, Болеславці або Чеховіце-Дзедзіце.

Збій, ймовірно, стосується місць, де використовується обладнання Bombardier. Потяги в багатьох населених пунктах Польщі затримуються, а деякі скасовані. Можливе скасування поїздів і введення замінює автобусного транспорту або зміна маршрутів поїздів.

Спеціальна група вже працює над організацією руху поїздів на постійній основі, а на станціях і зупинках робляться оголошення про ситуацію, що склалася.

Масштаби несправності мають загальнонаціональний характер і зачіпають в цілому 820 км залізничних ліній, в результаті чого деякі поїзди взагалі не будуть ходити.

Збої відчуваються пасажирами, оскільки зачіпають станції LCS (місцеві центри управління) в критичних точках (LCS відповідають за інфраструктуру на ділянках протяжністю від десятка до декількох десятків кілометрів).

У Польщі налічується 33 таких станції, і, за останніми даними, збій стався на 19 з них.