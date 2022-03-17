Що робити при втраті майна через війну: покрокова інструкція

Росія напала на Україну вранці 24 лютого. По всій країні прокотилися обстріли, які завдають нищівного удару як державній інфраструктурі, так і майну простих громадян, повідомляє РБК-Україна.

Що робити, якщо під час війни ви втратили житло чи транспорт? Депутата Київської міської ради Ксенія Семенова у Facebook публікує покрокову інструкцію.

Перш за все, фіксуйте руйнування.

Обов'язково зберігайте документи про право власності на майно, технічний паспорт, за можливості - зробіть з них копії, а також актуальний витяг щодо перебування майна у власності з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (реєстр наразі працює з перебоями, тому спробуйте на порталі "Дія").

В разі пожежі чи аварійного стану - викликайте працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій для усунення наслідків та складення відповідного акту, не забудьте отримати його копію. Також, зверніться до відповідної райдержадміністрації з заявою щодо складення акту обстеження житла або ж спробуйте скласти акт руйнування самостійно з сусідами. Сусіди в даній ситуації - люди важливі, тому якщо вони стали свідками руйнування (пожежі, обстрілу тощо) - зафіксуйте їх письмові пояснення.

Самостійно зробіть фото- та відеофіксацію руйнувань, а за наявності - збирайте та зберігайте статті, фото та відео ЗМІ щодо відповідних фактів. Щодо житла - спробуйте зібрати квитанції на рухоме майно (наприклад, побутову техніка, що знаходилась в будинку), фото майна до та після.

Зверніться з заявою про злочин до правоохоронних органів із наданням вищеперелічених доказів руйнування майна та обов'язково отримайте витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Матеріали пізніше також завантажте на сайт https://damaged.in.ua/. Це ресурс який збирає докази злочинів РФ для подальшого відшкодування.

Важливо - по-максимуму збирати всі можливі докази руйнування. ЦЕ можуть бути: акти про руйнування майна, складені ДСНС та органами місцевої влади, детальна фото / відеофіксація нерухомості чи іншого майна до і після подій, інформація зі ЗМІ, свідчення сусідів, очевидців, в яких детально описано обставини пошкодження і їх характер, витяг з ЄРДР.

Стосовно страхових виплат: настання страхового випадку на території, на якій діє воєнний стан, теоретично не є підставою для відмови у страховій виплаті.

Однак, скоріше за все, страховики не виплачуватимуть збитків, завданих майну внаслідок військових дій - обстрілів, бомбардувань тощо. Це стандартний виняток у договорах страхування майна.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України також анонсував початок збору інформації про пошкоджене та зруйноване житло через війну.

Українці, які залишилися без житла через дії окупантів, зможуть подати заявку на відшкодування через "Дію" вже за тиждень.