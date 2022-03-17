Кім: білборди Миколаєва приберуть і пустять на протитанкові "їжаки"

У Миколаєві знімуть усі білборди, а метал із них пустять на виготовлення протитанкових "їжаків".

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"Борди, які стоять у центрі міста… у нас не вистачає швелера, ми їх зараз усі демонтуємо та пустимо на їжаки. Це некрасиво в місті – борди скрізь, вони не потрібні, засрано все. Зараз якраз час використати", – заявив Кім.

При цьому він наголосив, що кіоски, розташовані раніше в місті, також перемістяться на передову, під потреби армії.