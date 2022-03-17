Міноборони: Велика Британія перекине в Польщу військових і ЗРК Sky Sabre

Велика Британія відправить до Польщі 100 військовослужбовців і комплекс ППО Sky Sabre, заявив міністр оборони країни Бен Воллес, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми плануємо відправити до Польщі зенітний ракетний комплекс Sky Sabre, а також близько 100 військових, щоб продемонструвати, що ми стоїмо пліч-о-пліч із Польщею, захищаючи її повітряний простір" , - заявив Воллес у четвер на пресконференції.

Воллес відвідав Варшаву для переговорів щодо ситуації в Україні.

Напередодні він узяв участь у зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі, за підсумками якої командуванню альянсу було доручено переглянути оборонну стратегію на тлі "нової реальності" з безпекою в регіоні.

Зокрема, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в питанні сухопутних сил має ітися про розгортання в східній частині альянсу більшої кількості військ у стані підвищеної бойової готовності, про розміщення попередньо підготовленого обладнання і запасів.