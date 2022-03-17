Starlink вже в Україні: як підключитися до інтернету від Ілона Маска

Через війну з Росією в Україні можуть бути перебої інтернет-підключення та проблеми з доступом до мережі. Тому Україна звернулася до засновника SpaceX Ілону Маску із проханням дати доступ до супутникового інтернету Starlink в Україні. Перші станції вже прибули до Києва, Вінниці та Житомира, повідомляє УНІАН.

Starlink – це глобальна супутникова система для доступу до інтернету у важкодоступних куточках Землі. Вона працює через розташовані на орбіті супутники. Такий інтернет не можна відключити чи зламати. Він забезпечує швидке та безперебійне з'єднання.

Коли українці зможуть підключитись до Starlink

Starlink прибув в Україну для роботи критично важливої інфраструктури у воєнний час: електростанцій, військових баз, промислових заводів тощо.

Пересічні користувачі також можуть подати заявку на підключення до інтернету, але розглядають їх повільно. Більшість заявок схвалять вже після закінчення війни, але декому може повезти вже зараз.

Зверніть увагу, що підключення до Starlink не є безкоштовним. Комплект для встановлення інтернету коштує $500, а щомісячна плата за інтернет складає $100.

Як підключитися до Starink

Спершу потрібно залишити заявку на підключення на сайті компанії. Заявки приймають у порядку живої черги, і якщо вам пощастить - вам надішлють коробку поштою. У комплект Starink входить Wi-Fi маршрутизатор, термінал для прийому сигналу, кабелі та кріплення.

Зберіть термінал за інструкцією від виробника. Антену можна поставити просто землі або повісити на дах. Коли антена закріплена, підключіть до неї кабель і вставте шнур живлення в розетку. Усі компоненти системи вже налаштовані наперед, вам потрібно лише вставити кабель.

Встановіть програму Starlink на мобільний через Google Play або AppStore . У програмі виберіть ім'я домашньої мережі та пароль. На зв'язок із супутниками може знадобитися близько 20 хвилин. Середня швидкість завантаження становить близько 100 Мбіт/с.