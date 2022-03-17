Лукашенко: Путін пропонує Зеленському прийнятний варіант "миру"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що президенту України Володимиру Зеленському варто прийняти пропозиції президента Росії Володимира Путіна щодо миру, інакше Києву згодом доведеться підписати "капітуляцію", повідомляє Українська правда.

"Я переконаний, що найближчим часом цей конфлікт – операція Росії – закінчиться миром.

Скажу вам вперше головне: Росія пропонує Україні – Путін Зеленському, я це точно знаю, – абсолютно прийнятний варіант договору. І сьогодні ще можливо, щоб Україна з Росією домовилися та Зеленський підписав із Путіним цей договір.

Якщо Зеленський на це не піде, то, повірте, йому доведеться з часом підписати акт про капітуляцію. Росія у цій війні не програє. У цьому ви 100% переконані також. Чим закінчується війна у разі перемоги однієї зі сторін, Японія знає краще, ніж я", - завив Лукашенко.

Лукашенко також висловив думку, що Білорусі не доведеться воювати з Україною, але не виключив цього у разі ескалації.

"Заходу не вдасться втягнути нас у цей конфлікт. У нас достатньо розуму, щоб не втягнутися в цей конфлікт, як нас сьогодні американці разом зі своїми партнерами штовхають до цього конфлікту" , – сказав Лукашенко.

Він знову заявив, що 23-24 лютого Україна нібито планувала завдати удару по території Білорусі "з чотирьох точок", але він із Путіним цьому запобігли.

Лукашенко додав, що українські літальні апарати нібито порушують державний кордон Білорусі, а також, що за останній тиждень українці "здійснили пуск двох ракет, як мінімум двох ракет "Точка-У" по території Білорусі" – але їх вдалося збити.

За його словами, це робиться для того, аби "збурити" Білорусь, щоб вона почала відповідати.