Словаччина назвала умови постачання ЗРК С-300 Україні

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна поки що не давала згоди на постачання в Україну зенітно-ракетних комплексів С-300, проте готова це зробити, якщо отримає альтернативу, повідомляє Новое время.

Міністр зазначив, що це єдина система ППО та альтернативи у Словаччині поки що немає, пишуть словацкі ЗМІ.

Він також заявив про необхідність позбутися залежності від російських технологій, заявивши, що винищувачі МІГ та ЗРК С-300 можуть підтримувати лише російські компанії, що у нинішній ситуації «практично неможливо».