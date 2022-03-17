Поліція в Україні отримає нові повноваження на час війни

Поліція в Україні отримає нові повноваження на час війни

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №7147, який передбачає надання додаткових повноважень поліцейським в умовах війни з Росією, повідомляє Сьогодні.

Як повідомила в своєму Telegram-каналі голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, цей закон покликаний забезпечити ефективну діяльність поліції та виконання нею завдань в умовах воєнного стану.

Шуляк перерахувала додаткові повноваження, які отримають поліцейські:

  • За письмовим запитом безоплатно одержує від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб державної форми власності інформацію, необхідну для виконання завдань та повноважень поліції, зокрема про військовополонених.
  • Конвоювання осіб, затриманих за підозрою в учиненні кримінального правопорушення, узятих під варту, обвинувачених або засуджених до позбавлення волі, а також охорона їх у залі суду.
  • Може утримувати в ізоляторах тимчасового тримання осіб, затриманих за вчинення кримінальних або адміністративних правопорушень, осіб, щодо яких як запобіжний захід застосовано тримання під вартою, осіб, підданих адміністративному арешту, а також обвинувачених і засуджених.
  • Оперативне розмінування: виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів.
  • Техніко-криміналістичне забезпечення огляду місця події, в тому числі, пов’язаної з пожежами, та спеціальні вибухотехнічні роботи за фактами скоєння вибухів, надходження повідомлень про виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів, загрозу вибуху.
  • Представництво та виконання зобов’язань України в Міжнародній організації кримінальної поліції – Інтерполі.
  • Співробітництво з Європейським поліцейським офісом (Європолом).
  • Збір біометричних даних осіб, у тому числі шляхом дактилоскопіювання.
  • Адміністративний нагляд відповідно до закону.

За словами "слуги народу", закон також передбачає, що на час воєнного стану атестування поліцейських не проводиться.

"Поліцейські призовного віку на весь період їх служби в поліції отримують відстрочку від призову. Також під час воєнного стану поліцейським гарантується безоплатне медичне забезпечення в закладах охорони здоров'я будь-якої форми власності", – додала вона.

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