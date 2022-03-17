У податковій розповіли, як адаптували законодавство до нових реалій

За словами Гетьманцева, у країні вже почали діяти податкові зміни, які стосуються бізнесу та громадян, зокрема військовослужбовців, повідомляє UBR.

В Україні діють податкові новації, пільги, стимули, гарантії захисту бізнесу та громадян. У період війни важлива адаптація податкового законодавства до нових реалій, повідомив голова податкового комітету Данило Гетьманцев.

Щодо єдиного податку, у період військового стану підприємства зможуть його оплачувати за принципом ФОП.

Для цього внесено такі зміни:

підвищений ліміт доходів для використання єдиного податку з 10 млн. до 10 млрд. грн.;

податок з обороту встановлено на рівні 2%;

знято обмеження щодо кількості працівників та видів діяльності, винятком є діяльність, що стосується підакцизних товарів, грального бізнесу, обміну валют, видобутку копалин;

платником можуть бути як ФОП, так і юрособи.

Передбачено певні стимули для бізнесу. Зокрема, ПДВ не потрібно платити за знищені та передані на потреби оборони товари. Крім того, до податкового кредиту з ПДВ можна вносити суми, за якими ще не зареєстровані податкові накладні. Такі накладні необхідно зареєструвати протягом 6 місяців після припинення воєнного стану.

Також дозволяється імпорт та реалізація тютюнових виробів без встановленого маркування, але з урахуванням норм ЄС. 2022 року підприємства, що знаходяться на території активних бойових дій, не сплачують екологічний податок.

Серед іншого до податкового законодавства внесено зміни, спрямовані на підтримку військових та стимули для благодійності.

Споживачам також передбачили такий захист:

протягом дії військового стану та 30 днів після нього заборонено нараховувати штрафи за несвоєчасне погашення споживчих кредитів, а також вилучати майно та виселяти мешканців, які взяли житло до іпотеки;

відновлено фактичні перевірки можливості розрахуватися карткою, а порушникам загрожує штраф 8500 грн.

На законодавчому рівні розроблена така підтримка підприємців та власників землі:

з 1 березня та протягом 12 місяців після припинення військового стану ФОП можуть не платити ЄСВ;

"фопи" можуть не перераховувати ЄСВ за мобілізованих працівників;

у період воєнного стану та три місяці після нього штрафи та пеня щодо ЄСВ не нараховуються, а перевірки не проводять;

санкції за порушення закону щодо РРО не застосовуються;

з 1 березня і до 31 грудня за роком, у якому скасовано воєнний стан, не стягується плата за землю, що розташована на території бойових дій.

До того ж у період воєнного стану розширено повноваження НБУ. Нацбанк не зобов'язаний відносити банки до категорії проблемних та неплатоспроможних. Ослаблений фінансовий моніторинг коштів, що нараховуються на спецрахунки центробанку на закупівлю військових облігацій.