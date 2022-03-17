Грозєв: Заступника начальника Росгвардії затримали
Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв повідомив про затримання заступника директора Росгвардії Романа Гаврилова.
Про це, посилаючись на незалежні джерела, він написав у Twitter.
"Три незалежні джерела повідомляють, що заступника начальника Росгвардії (підрозділи внутрішньої армії РФ, яка зазнала колосальних втрат в Україні) генерала Романа Гаврилова затримала ФСБ. Гаврилов також раніше працював у ФСО, службі безпеки Путіна", - пише Грозєв.
Як пише журналіст, причина затримання невідома.
"За словами одного джерела, він був затриманий управлінням військової контррозвідки ФСБ за "витік військової інформації, що спричинив загибель людей", а два інших кажуть, що це було "марнотратство палива", - зазначив Грозєв.
"Хоча важко здогадатися, до чого саме приведе чистка/перестановка у верхівці силовиків, зрозуміло одне: безперечно, що Путін визнає глибину цієї операції. Це так погано, що він міняє коней на переправі - велике ні-ні під час війни", - коментує ситуацію Грозєв.