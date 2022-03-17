Глава Мінфіну ФРН вважає за можливе ембарго для нафти і газу з Росії

Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner), як і раніше, вважає за можливе введення ембарго на купівлю нафти і газу з Росії, повідомляє Deutsche Welle.

"Всі варіанти щодня лежать на столі", - сказав Лінднер в ефірі телеканалу ARD увечері в середу, 16 березня .

За його словами, Німеччина "буквально щодня" веде переговори з партнерами з країн "великої сімки" (G7) та всередині Європейського Союзу.

Глава Мінфіну ФРН наголосив, що уряд у Берліні готовий "використовувати всі можливості для створення додаткових резервів". Це стосується і вугілля, і газу, а також розширення джерел постачання нафти, зазначив Лінднер.

Крім того, він підтвердив свою пропозицію запровадити державну доплату за пальне на автозаправках. Крістіан Лінднер вважає, що ця пропозиція отримає підтримку урядової коаліції.

"У всякому разі, я бачу багатьох у СДПН (Соціал-демократичній партії Німеччини), хто - за", - сказав німецький політик, який представляє Вільну демократичну партію (СвДП) .

США та Великобританія заборонили імпорт російської нафти

На тлі війни Росії, що триває, проти України США на початку березня ввели заборону на імпорт російської нафти. Про такий крок оголосила і Великобританія. Країни Євросоюзу розійшлися у думках із цього питання. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) неодноразово відкидав вимогу України та східноєвропейських країн ЄС запровадити таке ембарго.