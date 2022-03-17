Байден обговорить із Сі Цзіньпіном війну Росії проти України
Президент США Джо Байден обговорить війну Росії проти України із главою Китаю Сі Цзіньпіном, повідомляє Новое время.
Як заявила речниця Білого дому Джен Псакі, розмова відбудеться у п’ятницю, 18 березня.
У Білому домі назвали заплановану розмову "частиною постійних зусиль щодо підтримки відкритих каналів спілкування між Сполученими Штатами та КНР".
"Два лідери обговорять управління конкуренцією між двома країнами, а також війну Росії проти України та інші питання, що викликають спільне занепокоєння", — зазначила Псакі.
Китай відкрито не засуджує дії Росії та заявив про своє бажання утриматися від санкцій.
Раніше американські ЗМІ заявили, що Росія попросила Китай підтримати її повномасштабне вторгнення в Україну, надавши військове обладнання та економічну допомогу. Країна-агресор та Китай цю інформацію заперечують.
США застерегли Китай від надання військової чи фінансової допомоги Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.