ДТЕК: понад 350 установ інфраструктури отримують електроенергію безкоштовно

Компанія ДТЕК забезпечує безкоштовною електроенергією понад 350 закладів критичної інфраструктури, включаючи військові та медичні заклади, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Наразі ДТЕК безкоштовно забезпечує електроенергією військові та силові структури, медичні заклади, підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій та виробників хліба у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях" , - йдеться в ньому.

Зазначається, що загальне середньомісячне споживання цих закладів складає понад 5 млн кВт-год на суму близько 50 млн гривень.

Також ДТЕК разом з Фондом Ріната Ахметова активно надає гуманітарну допомогу. Зокрема було забезпечено три дитячі лікарні Києва харчами, засобами гігієни, водою і одягом, а також придбано необхідні медикаменти для територіальних громад в регіонах присутності.