Одеська ОДА: у морі помічені маневри кораблів РФ
У Чорному морі сьогодні помітили маневри російських кораблів. Підготовки до висадки десанту не спостерігається.
Про це заявив речник Одеської ОДА Сергій Братчук на своїй офіційній сторінці у Facebook.
На його думку, це лише демонстрація, а також спроба психологічного тиску на жителів Одеси.
"Це психологічний тиск. Якоїсь підготовки до висадки десанту ми сьогодні не бачимо", – сказав Братчук.
Він зазначив, що сили самооборони Одеси зроблять все для того, щоби ця загроза з моря зникла.
"Нехай тільки сунуться - ми їх уб'ємо", - наголосив Братчук.
Крім того, він закликав мирних жителів не хвилюватися та не заважати роботі Збройних Сил України.