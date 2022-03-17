Одеська ОДА: у морі помічені маневри кораблів РФ

У Чорному морі сьогодні помітили маневри російських кораблів. Підготовки до висадки десанту не спостерігається.

Про це заявив речник Одеської ОДА Сергій Братчук на своїй офіційній сторінці у Facebook.

На його думку, це лише демонстрація, а також спроба психологічного тиску на жителів Одеси.

"Це психологічний тиск. Якоїсь підготовки до висадки десанту ми сьогодні не бачимо", – сказав Братчук.

Він зазначив, що сили самооборони Одеси зроблять все для того, щоби ця загроза з моря зникла.

"Нехай тільки сунуться - ми їх уб'ємо", - наголосив Братчук.

Крім того, він закликав мирних жителів не хвилюватися та не заважати роботі Збройних Сил України.