Подоляк: Після досягнення мирної угоди війна з РФ не закінчиться

Узгодження спірних моментів потенційної угоди між Україною та країною-окупантом РФ може зайняти від кількох днів до півтора тижня, а після досягнення "миру" ми створимо міцний кордон і будемо ставитися до Росії "так холодно, як на те заслуговує країна, яка вторглася в наш дім, щоб убити нас". Про це, посилаючись на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, повідомляє Ліга.net.

В переговорах беруть участь не лише Росія та Україна, а й – опосередковано – наші партнери, в зокрема Польща.

Він повідомив, що в такій угоді Україна хоче детально прописати конкретний план виводу російських військ, "юридично це вивірити й отримати підтримку наших партнерів" .

Подоляк вважає, що після цього у Росії "не залишиться іншого вибору, крім як почати негайний відступ своїх збройних сил" .

"Після підписання угоди Віденська конвенція набуде чинності для обох сторін. Вона чітко говорить, що мирний договір може бути анульований, якщо держави, що воюють, не виведуть свої війська з території противника", – додав чиновник.

За його словами, на перший раунд перемовин Росія прийшла з багатьма бажаннями, більшість з яких вже не розглядаються зараз, а "останнім часом російська делегація різко пом’якшилась" .

"Тепер вони об’єктивніше судять про навколишній світ і поводяться дуже правильно. Немає ні хамства, ні грубості, притаманних російській владі. Звісно, їхній світогляд спотворений власною пропагандою: 70-80% росіян, зокрема ті, що беруть участь у переговорному процесі, вірять у пропагандистські міфи", – відмітив Подоляк.

Щодо результату угоди, перемовник каже, що вона може лише завершити гостру фазу конфлікту "і дозволити нам перейти до оплакування всіх загиблих і відбудови країни".