Подоляк: Після досягнення мирної угоди війна з РФ не закінчиться
Узгодження спірних моментів потенційної угоди між Україною та країною-окупантом РФ може зайняти від кількох днів до півтора тижня, а після досягнення "миру" ми створимо міцний кордон і будемо ставитися до Росії "так холодно, як на те заслуговує країна, яка вторглася в наш дім, щоб убити нас". Про це, посилаючись на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, повідомляє Ліга.net.
В переговорах беруть участь не лише Росія та Україна, а й – опосередковано – наші партнери, в зокрема Польща.
Він повідомив, що в такій угоді Україна хоче детально прописати конкретний план виводу російських військ,
"юридично це вивірити й отримати підтримку наших партнерів".
Подоляк вважає, що після цього у Росії
"не залишиться іншого вибору, крім як почати негайний відступ своїх збройних сил".
"Після підписання угоди Віденська конвенція набуде чинності для обох сторін. Вона чітко говорить, що мирний договір може бути анульований, якщо держави, що воюють, не виведуть свої війська з території противника", – додав чиновник.
За його словами, на перший раунд перемовин Росія прийшла з багатьма бажаннями, більшість з яких вже не розглядаються зараз, а
"останнім часом російська делегація різко пом’якшилась".
"Тепер вони об’єктивніше судять про навколишній світ і поводяться дуже правильно. Немає ні хамства, ні грубості, притаманних російській владі. Звісно, їхній світогляд спотворений власною пропагандою: 70-80% росіян, зокрема ті, що беруть участь у переговорному процесі, вірять у пропагандистські міфи", – відмітив Подоляк.
Щодо результату угоди, перемовник каже, що вона може лише завершити гостру фазу конфлікту
"і дозволити нам перейти до оплакування всіх загиблих і відбудови країни".
"Але я сумніваюся, що війна для українців на цьому закінчиться. <...> Росія була і буде агресором. Експансія — їхня єдина ідеологія, і, звичайно, вони не збираються від неї відмовлятися. Ми впевнені, що Путін продовжить свою великодержавну політику", – пояснив Подоляк.