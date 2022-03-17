Залужний: під Харковом знищено колону двох полків РФ

Українські військові розбили колону двох російських полків, які намагалися прорватися до Кам'янки на Харківщині. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомляє Корреспондент.

У заяві зазначається, що ворожу техніку знищили 16 березня поблизу міста Ізюм на Харківщині.

Колона складалася з нового 437-го навчального полку та батальйонно-тактичної групи 26-го танкового полку 47-ї танкової дивізії.

Відомо, що окупанти рухалися у напрямку Кам'янки. Проте дійти до пункту призначення їм не вдалося.

Українські військові зупинили ворога, замінувавши поле.