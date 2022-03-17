Нацполіція: під Бучею вороги обстрілювали з танків евакуаційну колону

У Бучанському районі російські окупанти обстрілювали евакуаційні колони танками. Про це заявив начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, повідомляє Корреспондент.

Нєбитов розповів, що вулиці міст Київської області усіяні трупами мирних мешканців. У Бучі російські військові вчиняють майнові і насильницькі злочини проти мирного населення. Вони також обстрілювали евакуаційні колони танками.

Також в Ірпені тривають активні бойові дії, противник встиг облаштувати свої позиції. Також там активно працюють ворожі ДРГ. Але на Київщині також є партизанський рух.

Як пояснив Нєбитов, російські окупанти дуже деморалізовані, вони не отримують підкріплення та постачання, тому вони грабують місцеве населення.

Зрештою, Нацполіція все ще не може знайти водія, який возив загиблого американського журналіста.