Статус безробітного: як підтвердити, якщо ваш ЦЗ не працює через війну
Якщо ви перебуваєте на території, де тривають воєнні дії, рекомендуємо телефонувати на номери «гарячих ліній» Державного та регіональних центрів зайнятості, повідомляє ЛігаБізнес.
Фахівці «гарячої лінії» уточнюють у клієнта таку інформацію:
- центр зайнятості реєстрації,
- прізвище, ім'я, по батькові,
- дату народження,
- номер облікової картки платника податку (за можливості).
Ця інформація передається до центру зайнятості вашої реєстрації або ж до центру, який тимчасово обслуговує клієнтів вашого регіону.
Важливо: такий телефонний дзвінок прирівнюється до підтвердження наміру перебування в статусі безробітного.
Виплата допомоги по безробіттю буде продовжена.
Філії Київського міського центру зайнятості наразі працюють тільки дистанційно.