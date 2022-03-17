ОП: зустріч Зеленського з Путіним може відбутися найближчими тижнями

Зустріч Президента України Володимира Зеленського з главою держави-агресора Володимиром Путіним може стати темою наступних тижнів, коли буде завершено роботу над фундаментом мирної угоди. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, повідомляє Укрiнформ.

"Щойно ми закінчимо роботу над угодою, приступимо до організації зустрічі. Це буде тема наступних тижнів" , - сказав радник керівника ВП у коментарі польському виданню Wiadomości.

Подоляк зазначив, що локація зустрічі не має значення для української сторони. За його словами, можливі будь-які варіанти, окрім території Російської Федерації.

Він також додав, що після закінчення роботи над фундаментом мирної угоди між Україною та Росією напрацьовуватиметься модель поведінки під час зустрічі президентів.

Водночас на запитання, чи Зеленський зможе потиснути Путіну руку, Подоляк сказав:

"На цьому етапі ми не розглядаємо таких деталей… Потиск руки – це найменша проблема".