ГУР: Асад пообіцяв Путіну 40 тис сирійських найманців

Росія активно вербує найманців у Сирії для війни проти України — командування сирійської авіабази Хмеймім має указ відправляти до України до 300 бойовиків щодня﻿. Про це заявило Головне управління розвідки Міноборони України, повідомляє Ділова столиця.

Перша партія найманців вирушила до Росії 15 березня. Наразі розвідці відомо про 150 відправлених сирійців.

За даними розвідки, незабаром із Сирії перекинуть до Білорусі та Росії озброєння, військову техніку та інші ресурси для забезпечення окупаційних військ. Загалом президент Сирії Башар Асад пообіцяв надати Росії 40 тисяч бойовиків, які мають воювати проти України.

Водночас сирійців вербують на війну обманом. Їх запевняють, що потрібно виконувати чисто поліцейські функції, тобто "наводити порядки" на окупованих територіях. Але останнім часом найманцям стало відомо про їхню безпосередню участь у бойових діях, що значно знизило бойовий дух сирійців.

Нещодавно на військову базу Хмеймім із Росії прибули понад 30 бойовиків, які отримали поранення у боях проти ЗСУ.

"Це негативно вплинуло на морально-психологічний стан інших найманців та привело до відмови частини з них брати участь у бойових діях" , — зазначили у ГУР.

Стверджується, що серед сирійських бойовиків навіть було зафіксовано випадки самокаліцтва.